BESTE LEZERIn de rubriek 'Beste lezer' gaan leidinggevende redacteuren in op ontwikkelingen bij het ED of in de journalistiek in het algemeen. Reacties: c.paulussen@ed.nl

Lezers van het Eindhovens Dagblad hoeven van hun hart geen moordkuil te maken. Veel lezers doen dat gelukkig ook niet en de Brieven-rubriek vaart er wel bij.

Als iemand het 18 Septemberplein het lelijkste plein van Nederland vindt en Eindhoven de lelijkste stad en de Blob het lelijkste gebouw, staat niets hem in de weg om dat te schrijven, ook al trapt hij daarmee wellicht heel wat Eindhovenaren op hun ziel.

Als een lezer het kabinet Rutte III op basis van het regeerakkoord beschuldigt van kiezersbedrog, omdat zaken als de verhoging van het lage btw-tarief en het afschaffen van de wet-Hillen in geen enkel verkiezingsprogramma staan, dan mag dat. En als iemand het daar niet mee eens is, omdat Nederland nu eenmaal een veelpartijenland is waar compromissen moeten worden gesloten, hoeft hij dat niet voor zich te houden. De opiniepagina's zijn immers een podium voor debat en zonder botsende meningen is geen debat mogelijk.

Anders wordt het als lezers vinden dat de redactie een brief niet had moeten plaatsen omdat zij het niet eens zijn met de mening die erin wordt geventileerd. Of als zij ervoor pleiten om een brievenschrijver om die reden zelfs helemaal uit de krant te weren. Verzoeken in die richting komen met enige regelmaat binnen.

Zo schreef iemand onlangs naar aanleiding van een ingezonden brief: 'Wat een kul. Ik begrijp werkelijk niet waarom deze krant, die toch de intentie heeft een vooraanstaand dagblad te zijn, het gezever van deze verveelde man alweer een plekje heeft gegund'.

Mijn antwoord was kort: 'Iedereen heeft bij het ED recht op zijn eigen mening'.

De reactie liet niet lang op zich wachten en was nog korter: 'Gesnapt, helemaal gelijk'.