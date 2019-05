Laat de supermarkten nog maar even doorvechten

Maar dat verandert, want momenteel test de grootgrutter (helaas alleen nog in een filiaal in Hoofddorp) om groente en fruit plasticvrij te verkopen. Om alles vers te houden wordt er een lichte mist overheen gesproeid. Dat is niet nieuw, maar dat gebeurde eerst bij groenten en fruit in plastic. Nu wordt er gekeken of het ook zonder plastic kan. Een onderzoek in Nieuw Zeeland liet zien dat klanten daar juíst onverpakte groenten en fruit willen. De klanten in Hoofddorp zijn ook enthousiast, dus de kans is groot dat het overal wordt ingevoerd. Albert Heijn streeft ernaar om zo jaarlijks 270.000 kilo aan plastic te besparen.