Laat maar komen die kraanvogels én klapeksters

ColumnIk kreeg die ochtend in maart, de wind was nog maar net naar het zuiden gedraaid, een appje van een boer uit Sterksel met een foto van een groep kraanvogels, zojuist bij hem over de boerderij gevlogen. Als ik snel was, zou ik er misschien nog iets van zien.