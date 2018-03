Laatste trein bemand met gele hesjes

ColumnHet lukte nog net, de laatste trein. Ik had mijn belastingaangifte in Budel laten invullen bij mijn jongste broer en dat was elke keer veel gecompliceerder dan je in eerste instantie zou vermoeden. De kleur en prijs van je onderbroek wisten ze nog net niet, maar voor de rest wist de fiscus zo’n beetje alles en dat alles was alvast op een rijtje gezet en ingevuld.