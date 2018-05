Laatste trein stond er al, alsof hij op me gewacht had

ColumnDe nacht had het van de dag overgenomen, terwijl ik op weg was naar het station van Eindhoven. Ik had met mijn neef de nodige kleffe Leffes achterovergeslagen op het Wilhelminaplein en onze muziekuitwisselingen waren zo leuk geweest, dat het veel later geworden was dan de bedoeling.