Late Night met Daphne Broers

Vreemd vond ik dat. Ik ben namelijk een van mensen die dat blad in elkaar zet. Als we een nieuwe website zouden hebben, zou ik dat weten. Toch? Thuis stortte ik me op de laptop, op zoek naar die site. Een beetje een in elkaar geklust ding bleek het, maar overduidelijk wel geschreven door mensen uit het dorp. Ook lieten ze weten dat ze bezig waren met de voorbereidingen voor een infoavond over dit nieuwe initiatief. Dat laatste vond ik zorgelijk. Wie waren die lui? Waarom hadden ze zich niet effe bij ons gemeld?