Leeftijdsloos willen zijn is onzin

ColumnBlijkbaar kan Madonna zichzelf goed voor de gek houden. Ze is zestig geworden, maar wil leeftijdsloos zijn. Niemand is leeftijdsloos. Ik heb vrienden, die de eeuwige jeugd leken te hebben, ineens zien veranderen in de leeftijd van hun jaren, alsof de tijd met ze speelde, totdat de jaren genadeloos toesloegen.