Denk maar niet dat we niks meer van Willem Holleeder horen, zo begon het verhaal gisteren in onze krant over de veroordeling tot levenslang voor het geven van meerdere moordopdrachten. Mijn eerste gedachte na het vonnis was juist: hopelijk horen we nu lange tijd niks meer over Holleeder, totdat we nooit meer over hem horen.