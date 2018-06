Leren omgaan met meervoudige identiteiten is uitdaging

OpinieOver-identificatie jonge Marokkaanse Nederlanders met Marokko is funest voor de integratie. Dat schrijft Dr. Youssef Azghari, publicist en docent aan Avans Hogeschool in dit opiniestuk.

Dat zowat de helft van het Marokkaanse elftal op het WK voetbal in Rusland, bestaat uit spelers van Nederlandse bodem, zoals El Ahmadi bij Feyenoord en Ziyech bij Ajax, verbaast me niet. Het is een gevolg van een overdreven identificatie met hun Marokkaans-islamitische achtergrond. Dit wordt versterkt door het negatieve imago en ervaren van uitsluiting, zoals discriminatie op de arbeidsmarkt.

Zo’n negatief klimaat heeft ook geleid tot een slachtoffermentaliteit van ‘ik kom toch nooit aan de bak want ze motten mij niet!. Het gevoel van zich meer thuis voelen bij de Marokkaanse wortels heeft zich meester gemaakt van veel jonge Marokkaanse Nederlanders. Zij zijn tussen de 15 en 35 jaar en vormen een derde deel van in totaal bijna 400.000 Marokkanen in Nederland. Daarentegen heeft het zich minder thuis voelen in Nederland ervoor gezorgd dat ongeveer de helft droomt van een toekomst in Marokko.

Conservatisme

Afgelopen jaren heb ik tientallen Marokkaanse Nederlanders ontmoet die daar sneller carrière maken dan hier. Helaas is er ook een marginaal deel van deze tweede generatie die zich afgelopen jaren als handlangers bij de criminele bende IS aansloot. Van de paar honderd afgereisde Nederlandse Syriëgangers is bijna de helft van Marokkaanse afkomst. Het zich minder thuis voelen in Nederland is niet alleen het resultaat van een falend integratiebeleid maar ook van een toenemend conservatisme onder deze groep.

Nederland heeft sinds de komst van de gastarbeiders in de jaren zestig een immigratiepolitiek gevoerd die haaks stond op die van Marokko.Vanaf de eerste migratiegolven heeft de voormalige koning Hassan II Marokkanen in het buitenland verboden te integreren. Bovendien heeft hij het gebied waar driekwart van alle Nederlandse Marokkanen oorspronkelijk vandaan komt,namelijk het Rifgebergte in het noorden van Marokko, gecriminaliseerd en achtergesteld.

Daarnaast heeft het strenger leven naar de letter van de Koran, dat weer het gevolg is van de jarenlange sponsoring van veel Marokkaanse moskeeën door vooral de Saoedi’s in ruil voor het verspreiden van de meest rigide vorm van de islam, het wahabisme, en hersenspoeling door moslimbroeders ervoor gezorgd dat ze in hun schulp kruipen. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in dagelijks moskeebezoek, het dragen van een zware sluier of een baard – niet vanwege traditionele overwegingen maar als een islamitische daad - én bewust niet omgaan met niet-moslims of andersdenkenden.

Deze beleving van de moslimidentiteit blijft niet beperkt tot laagopgeleiden. De eerste tekenen van islamisering onder Marokkaans-Nederlandse studenten voltrokken zich vanaf eind jaren tachtig. Problematisch is het gebrek aan zelfreflectie en kennis over de eigenhistorische enculturele achtergronden. Vaak verkondigen zij dezelfde extreme standpunten als waar ze westerse populisten én islamhaters van betichten. Dit zwart-wit denken remt hun kansen op succes.

Funest voor integratie

Al deze observaties, zoals dat jonge Marokkaanse Nederlanders zich vaker vastklampen aan hun Marokkaans-islamitische wortels en een sociaal netwerk hebben dat beperkt is tot Marokkanen en/of moslims, zijn bevestigd door mijn recent afgeronde promotieonderzoek en funest voor integratie. Natuurlijk zijn er ook die het op tal van terreinen ontzettend goed doen, beter zelfs dan andere niet-westerse migrantengroepen.

Een van mijn belangrijkste aanbevelingen: we moeten jonge Marokkaanse Nederlanders, die het lastig vinden om de traditionele cultuur van hun ouders te verbinden met het leven in een seculiere en democratische staat waar vrijheid domineert, beter begeleiden. Onder druk van familie, vrienden of het publieke debat gaan ze zich isoleren of assimileren. Vanwege deze twee contrasterende strategieën, die veruit het populairst zijn onder Marokkaanse Nederlanders, zie ik binnen deze gemeenschap een kloof ontstaan tussen degenen die extreem goed of juist slecht scoren op vitale participatiedomeinen, zoals onderwijs en werk. De dominante opvatting binnen de psychologie is dat isolatie weliswaar negatief is voor succesvol meedoen, maar positief is voor het welbevinden en dat bij assimilatie het omgekeerde het geval is. Uit mijn onderzoek blijkt dat die opvatting niet geldt voor jonge Marokkaanse Nederlanders. Het alleen omgaan met Marokkanen leidt tot een zwak netwerk en grotere kans op falen.

Quote Alleen omgaan met Marokkanen leidt tot een zwak netwerk en grotere kans op falen

Hoewel assimileren meer voordelen biedt dan isoleren, kent het ook nadelen. Het vergroot de afstand met de eigen familie en de rijke Marokkaanse cultuur. Daardoor wordt integreren, het juist combineren van twee culturen, bemoeilijkt en dreigt een extra culturele bagage in rook op te gaan. Het leren omgaan met meervoudige identiteiten is de grootste uitdaging. De overheid moet meer investeren om dat te ondersteunen.