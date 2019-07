Letterlijk onder de rook van Tata Steel genieten op het strand

Ik denk er zelf ook steeds serieuzer over om zonnepanelen te kopen, maar ik vind het toch nog wat te prijzig. Daarom was ik blij verrast toen ik de folder in mijn brievenbus vond: Gezin en huis gezocht voor tv-opnames in Eindhoven. ‘Het programma Green Make Over op SBS6 zoekt een huis dat nog wel wat aanpassingen kan gebruiken om de energie- en waterrekening verder omlaag te krijgen.’ Ok, je krijgt geen zonnepanelen, maar binnen een dag vervangt het expert team oude huishoudelijke apparaten, brengt ledlampen aan en een betere isolatie, én ze vergeten ook de tuin niet. Die wordt meer toekomstbestendig qua klimaatverandering door groen aan te leggen en gewone tegels te vervangen door waterdoorlatende. En dat allemaal in een dag. Mocht ik interesse hebben en denken dat ik, mijn gezin en mijn huis hiervoor in aanmerking zou komen, dan moest ik me voor 25 juli inschrijven. Ik heb het niet gedaan. Mijn tuin kan niet groener, mijn gezin is niet standaard en ik wil ook helemaal niet op tv met mijn huis. En zeker niet op SBS6. Niet dus, maar er zijn ongetwijfeld mensen uit mijn buurt die zich ingeschreven hebben.