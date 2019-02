Lummelen is buitengewoon goed voor je

Nog aangenamer was het rollende getrompetter dat we op een goed moment hoorden. Kraanvogels! En niet één, maar een stuk of twintig, flink hoog in de lucht, luchtigjes rondvliegend. Geen idee waarom die grijze reuzen nu al boven Oost-Brabant zweefden, maar het was genieten. Opvallend hoe compleet ontspannen de vogels rond-cirkelden, op weg naar nergens, zo leek het. Ook genietend van de eerste zon en de rust beneden hen waarschijnlijk. Minutenlang zoefden ze boven ons hoofd, dan weer een tikje naar rechts, dan weer naar links – met minimale bewegingen leunend op de warme lucht. Ietwat jaloers werd ik op de vogels, omdat zij in staat zijn zich écht te ontspannen; echt te lummelen in de lucht. Heb je kopzorgen, dan zwier je niet zo kalm en waardig van de ene naar de andere thermiek, dan donder je als een baksteen naar beneden.