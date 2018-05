Mag 'Eindhoven sociale stad' misschien wat kosten?

OpinieEnkele tientallen miljoenen voor het sociaal domein op de totale begroting van Eindhoven, waar hebben we het over? Trudy van Helmond, voorzitter van de KBO-kring Eindhoven, schrijft dit ingezonden stuk.

Van de ene op de andere dag krijgt een alleenwonend 80+ mevrouw te maken met de nieuwe regeling van de gemeente voor huishoudelijke ondersteuning: voortaan mag haar hulp de keuken niet meer hoger dan tot 1,85 meter schoon maken. Lach niet: dit voorbeeld komt uit een officiële ambtelijke toelichting, waarin wordt uitgelegd dat huishoudelijke ondersteuning voortaan niet meer wordt toegekend in uren maar in doelomschrijving: 'een schoon en leefbaar huis'.

Wij van de KBO in Eindhoven, trekken ons deze nieuwe toestand in het sociaal domein aan. Niet alleen met vrijblijvende adviezen maar door metterdaad deze nieuwe situatie - om te lachen of te huilen - aan te pakken.

De nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van B en W zitten meteen bij hun aantreden in de verlammende greep van vele miljoenen tekort in het gemeentelijk huishoudboekje. Die rode cijfers worden hoofdzakelijk verklaard door de uitgaven in het sociaal domein. In dat domein vallen taken op het gebied van zorg en welzijn, waarvoor sinds 2015 de gemeenten verantwoordelijk zijn.

Volksmisleiding

De wettelijke overdracht van zorg- en welzijnstaken - waaronder hulp in de huishouding - van het rijk naar de gemeente is de meest radicale bezuinigingsmaatregel in de overheidsuitgaven voor zorg en welzijn ooit. Maar wat in feite een ordinaire bezuiniging is, wordt een staaltje van ongekend slimme volksmisleiding door die in te pakken in hooggestemde morele termen als 'participatiesamenleving', 'regie over eigen leven', 'mantelzorg', 'mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen' en - nog een hele mooie - 'zorg zo dicht mogelijk bij de burger'. Zo wordt het neerleggen van zorg- en welzijnstaken bij de gemeenten gemotiveerd; de gemeente weet immers het beste wat haar inwoners nodig hebben.

Uiteraard gaat het erom dat hetgeen nodig is ook echt terecht komt bij wie het nodig heeft. Daarom is de 'onafhankelijke indicatiestelling' bedacht: Wat iemand aan zorg, hulp of hulpmiddelen werkelijk nodig heeft en waarop hij of zij daarom wettelijk recht heeft wordt vastgesteld, onafhankelijk van de gemeente of de zorginstellingen. Dat gebeurt in het 'keukentafelgesprek' van degene die hulp of zorg vraagt met iemand van de daartoe bevoegde instantie. In Eindhoven is dat 'WijEindhoven'. Aan dit gesprek mag, moet zelfs een derde deelnemen ter ondersteuning van de zorgvrager. Leden van de KBO zijn hiervoor speciaal opgeleid en leveren deze dienst kosteloos.

De KBO heeft nog een tweede, even belangrijke doelstelling: behartiging van de collectieve belangen van senioren in de snel veranderende maatschappij. Vandaar onze vraag: waarom zitten raad en college zo benepen vast in dat ene agendapunt van de rode cijfers? Waarom richt het gemeentebestuur niet opnieuw al zijn aandacht op het eerste en belangrijkste punt van beleid, waarmee de stad zich al jaren wil profileren: 'Eindhoven sociale stad'. In andere woorden: mag dat 'sociale domein', mag die 'sociale stad' misschien wat kosten?

Verontrustend

Volgens gerenommeerde economen drijft bezuiniging op primaire maatschappelijke functies - welzijn, zorg, veiligheid, onderwijs, werkgelegenheid - op kortere of langere termijn zowel de sociale en culturele als de financiële kosten niet omlaag maar juist omhoog. In andere woorden: mag sociaal beleid wat extra kosten? Enkele tientallen miljoenen op de totale begroting van de stad: waar hebben we het over?

Het is ronduit verontrustend vast te stellen dat de bezuinigingen, waarvoor sinds de 'economische crisis' is gekozen, niet de top maar uitgerekend de onderkant van het maatschappelijk bouwwerk raken.

Voorbeelden te over: schrappen woonzorginstelling voor ouderen, opheffing sociale werkplaatsen, beloning gehandicapten in het arbeidsproces naargelang prestatievermogen, langer werken en korter AOW etc.