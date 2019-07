Mag je hazelnootjes plukken van een struik op gemeentegrond?

column Zijn die zuurburen nou zelf nooit kind geweest?

14 juli Volgens de bewoners van het luxueuze Nijmeegse Parc Margriet gaat het geluid van spelende kinderen door merg en been. In hun lijst van allervervelendste geluiden ooit eindigt het waarschijnlijk net onder het schelle geluid van nagels over een schoolbord, een knarsende blokfluit en de radiocommercial van ‘ikwilvanmijnautoaf.nl’.