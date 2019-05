Man, wat hou ik van de Belgen!

Die waren flink wat goedkoper in België en mijn vader – aan het stuur – deed vaak zaken bij onze zuiderburen en smokkelde en passant honderden Lucky Strikes en The Three Castles de grens over. Ik vond het aardig dat de Belgen die sigaretten zo goedkoop verkochten en vond natuurlijk ook de patattekes met die wat zure mayonaise heel lekker. Sindsdien hou ik van dat land.