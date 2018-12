May maakt zichzelf en haar land belachelijk

ColumnDe Engelsen moeten inmiddels horendol worden van Theresa May. De Britse premier kan er maar niet in berusten dat haar macht al maanden tanende is. Ze wil koste wat kost premier blijven en geneert er zich niet voor om na het recente brexit-verdrag bij Europese leiders te smeken om nog wat extra ruimte. Hoe kun je die vrouw nog serieus nemen, nu uit haar hele gedrag steeds pijnlijker blijkt dat het alleen om haarzelf te doen is? Dat ze haar land van crisis naar crisis sleept en de chaos telkens groter wordt, interesseert haar minder dan haar machtspositie.