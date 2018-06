Media moeten ook goed nieuws brengen

Beste lezerIn de rubriek ‘Beste lezer’ gaan leidinggevende redacteuren in op ontwikkelingen bij het ED of in de journalistiek in het algemeen. Deze week Chris Paulussen over positieve verhalen, problemen en oplossingen in de krant.

Ralf Bodelier is een optimistisch mens. Hij is filosoof, journalist en leider van World’s Best News in Nederland en schrijft met enige regelmaat opgewekte verhalen op de opiniepagina’s van onder meer het Eindhovens Dagblad. Zo ook op zaterdag 2 juni en daarbij moesten wij journalisten het ontgelden. World’s Best News wil laten zien dat het met de wereld veel beter gaat dan we denken. En dat wordt onderbouwd met cijfers, die bijvoorbeeld aantonen dat er nog nooit zo weinig doden zijn gevallen door natuurrampen en oorlogen als juist in deze tijd. En dat vooral in ontwikkelingslanden belangrijke stappen vooruit zijn gezet op het gebied van armoedebestrijding en gezondheid. En positieve verhalen daarover zijn een bron van inspiratie. Bodelier verwees in zijn verhaal ook naar recente misdaadcijfers van het CBS, die laten zien dat de misdaad in Nederland ten opzichte van 1980 juist is gehalveerd. Journalisten vonden het moeilijk om dat te geloven. Dag-in, dag-uit schrijven over moorden, overvallen en vandalisme en dan komen statistici met vrolijke cijfers over een stevige afname daarvan.

Dat stelt, aldus Bodelier, ook de journalistiek ter discussie. De media berichten volgens hem te veel over de uitzonderingen en te weinig over de regel, die vaak positief is. ‘We moeten onze lezers, luisteraars en kijkers meer vertellen over de normaliteit en minder over wat afwijkt. We moeten niet alleen spreken over de problemen die er zijn, maar ook over de oplossingen die we voor deze problemen vinden’.