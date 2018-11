Meekijken bij een operatie beetje luguber

ColumnBij specialisten en artsen in opleiding kan ik me het nog voorstellen, die belangstelling voor twee hartoperaties in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, die op internet te volgen waren, ook via onze website. Maar als leek louter uit nieuwsgierigheid kijken? Daar begrijp ik niet veel van.