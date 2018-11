Meer begrip voor dader dan in gros andere zaken

De rechtbank oordeelde wel dat het geen poging tot moord was, maar doodslag. Het is zo'n zaak waarin je meer begrip hebt voor een dader dan in het gros van de andere zaken. Het is de nachtmerrie van talloze ouders, dat hun kind via internet door een kinderlokker benaderd wordt. Op internet kan een kinderlokker zich heel anders voordoen dan hij in werkelijkheid is. In dit geval had de man zich ook voorgedaan als een jongen van zeventien. Ziek, maar het gebeurt.