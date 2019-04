Mensen die een standbeeld verdienen

De service in winkels is tegenwoordig te belabberd voor woorden, vond de man. Dat was vroeger wel anders. Hij zou het de jongeman van de winkel weleens even goed onder zijn neus gaan wrijven dat dit zo niet kon. Ze moesten gewoon wat harder werken. Vroeger, toen wisten ze wel wat aanpakken was. Vroeger konden ze ook eerder stoppen met werken, zei ik. Maar wij begonnen ook op jongere leeftijd, zei de vrouw. Of wilde ik nu zeggen dat zij het makkelijker hadden dan mijn generatie?