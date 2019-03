Met carnaval liepen er wel meer raadsels rond, vooral vermomd

columnAlaaf zei de jonge vrouw, die zo mee kon op de carnavalswagen van Serafijn Lampion in Kuifje en de Picaro's. Ze klonk ook bijna net zo opdringerig als Lampion, een verzekeringsagent waarbij je verzekerd was van luidruchtige stripballonnen. Ik had liever gehoord dat de jonge vrouw iets anders had gezegd, dus reageerde ik niet. Ik zorgde er voor dat met carnaval alles doodsloeg dat in mijn richting kwam.