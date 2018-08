Met de vingervlugheid van een routinier

columnIn sommige mensen kon je je flink vergissen. Ik zat in een uithoek van het perron op een muurtje en draaide een sigaret, vaste plek en vast ritueel in de ochtend. Mijn hoofd net in de schaduw, terwijl het carillon van de kloktoren bij het station een wel erg vrije versie van Waltzing Matilda speelde, alsof een groep Australische koeien met klokken het eerste dansje van het jaar in het gras van de buitenlucht maakte.