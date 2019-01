Met mijn hoofd aan het voeteneinde en voeten op het kussen naar de bloedmaan kijken

Ik had er de wekker niet voor gezet, maar mijn partner wel. Beneden vanuit de huiskamer was het veel duidelijker te zien, maar om nu een paar uur te gaan zitten kijken in mijn badjas, daar had ik geen zin in. Vanuit bed was het ook goed te doen. En ja, ik vond het mooi, zeker de moeite waard. Wat ook meespeelde: de eerstvolgende bloedmaan is in Nederland pas weer op 7 september in 2025 te zien. En aangezien ik meestal op vakantie ben in september, is de kans reëel dat ik het dan weer zou missen. Net zoals de laatste keer (ook in september trouwens) in 2015. Nu dus mijn kans gegrepen. En natuurlijk heb ik nog geprobeerd om foto’s te maken, want dat doe je natuurlijk. Ik ben toch zeker niet zo vroeg opgestaan om dan geen bewijs te hebben! Echt gelukt zijn de foto’s overigens niet.