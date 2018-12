Met verkleumd lijf op het Stratumseind

ColumnLaatst fietsen we ‘s nachts na een verjaardagsfeestje dwars door de stad terug naar huis. Het was een uur of één. Tegenwoordig vind ik dat laat, want met een beetje pech meldt tegen half zeven het eerste klaarwakkere kind zich naast ons bed, niet veel later gevolgd door het tweede klaarwakkere kind; beiden kennen – terecht - weinig mededogen als het gaat om ouders met een kater.