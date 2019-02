Mijn rood-witte hart maakte geen sprongetje toen ik hoorde dat Romario kwam

ColumnAchteraf schaam ik me er best een beetje voor, maar als puber hing mijn kamer vol met posters van Patrick Kluivert. Het was in de tijd dat Ajax de Champions League won en het is natuurlijk altijd leuk om fan te zijn van de winnaar. Een fase zullen we maar zeggen. Het gevolg bovendien van puberhormonen die een loopje met me namen.