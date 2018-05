Minachting voor mensen die hulp nodig hebben

ColumnDe gemeente wil niet dat zorgverleners tegen de duizenden hulpbehoevenden in Eindhoven zeggen dat ze straks de helft minder hulp krijgen. Vreemde eis. Je biedt dus minder hulp, maar de cliënt mag dat niet weten. Dat is op z’n zachtst gezegd nogal onfatsoenlijk en beledigend. Alsof hulpbehoevenden het niet merken dat ze in plaats van drie uur hulp in de week nog maar anderhalf uur geholpen worden.