Minister worden? Denk eerst drie keer goed na

OPINIEDick Hollander is historicus. Hij is de schrijver van deze opinie bijdrage.

Nu de 'poppetjes' voor het kabinet-Rutte III bekend zijn, is het goed eens te kijken naar de verantwoordelijkheid van ministers en hun ambtenaren. Na het langverwachte regeringsakkoord wordt het ene na het andere poppetje bekend. De smartphone van vermeende kanshebbers staat stand-by. Komt er een berichtje van de fractievoorzitter of zal Rutte himself bellen? Eindelijk komt het verlossende antwoord in de vorm van een vraag: ,,Wilma, ben jij bereid staatssecretaris van Infrastructuur te worden?''Wilma kan haar opwinding nauwelijks bedwingen. Ze weet dat ze niet te gretig mag reageren en zegt: ,,Wat een eer! Vind je het goed dat ik er even over nadenk?'' ,,Als het niet te lang duurt, want het wordt hoog tijd om aan de slag te gaan!''

Binnen een etmaal laat Wilma weten dat ze bereid is. Ze houdt haar agenda open voor de overdracht van het departement. Dan is het zover. In nog geen drie uur tijd neemt ze na kennismaking met de ambtelijke top 'de politieke verantwoordelijkheid' van het departement over. Pas nadat ze is benoemd, krijgt ze lijvige boekwerken van de directeuren over alle onderwerpen die voor haar van belang kunnen zijn. Let op: pas nadat.

Het gaat hier om de portefeuille Infrastructuur, het vroegere Verkeer en Waterstaat. Een departement waarin miljarden omgaan. De bewindsvrouw is opeens politiek verantwoordelijk voor alles wat haar voorgangers hebben gedaan of nagelaten. Je moet dan blindelings vertrouwen op je ambtenaren. Vanzelfsprekend probeert Wilma goeie maatjes met hen te worden. Doet ze dit niet, dan pleegt ze politieke zelfmoord.

Gestruikeld

Wilma is een verzonnen voorbeeld. Echt is evenwel dat haar naamgenoot Mansveld is gestruikeld over de Fyra-trein. Een vernietigend rapport van een enquêtecommissie maakte duidelijk dat er veel mis was gegaan bij de aanbesteding. Ze trad uit eigen beweging af.

De vraag is: kon zij dit alles weten voordat ze haar ambt aanvaardde? Waarschijnlijk niet. De fout lag bij haar fractievoorzitter - en misschien de premier - die haar als lichtgewicht nooit voor zo'n zwaar departement had moeten vragen. Maar ook had zij zelf zo wijs moeten zijn deze baan niet te accepteren. Ze had immers maar anderhalf jaar bestuurlijke ervaring als gedeputeerde.

Het voorbeeld staat niet op zich. Denk aan Opstelten met de bonnetjesaffaire en recent aan de totaal onervaren Hennis.

Ontoerekeningsvatbaar

De vraag is: wat zegt de grondwet hierover? Eigenlijk niets! Het was de staatshervormer Thorbecke die de ministeriële verantwoordelijkheid bondig formuleerde met: 'De Koning is onschendbaar. De ministers zijn verantwoordelijk'. Dit artikel was bedoeld om de koning ontoerekeningsvatbaar te maken. Er was ook alle reden toe na het autocratische bestuur van Willem I. Hierna heeft het parlement de verantwoordingsplicht naar zich toegetrokken. Inmiddels is sprake van de Vertrouwensregel, een minister hoeft niet per definitie af te treden als hij in gebreke is gebleven. Bijvoorbeeld als het parlement hem het voordeel van de twijfel gunt omdat hij zijn werk verder naar behoren doet.

Het achterliggende probleem zijn de ambtenaren. Van hen wordt een absolute loyaliteit verwacht. In ruil hiervoor krijgen zij een bijna onaantastbare rechtsbescherming.

In Thorbeckes tijd hadden departementen slechts een handjevol (hoge) beleidsmedewerkers. Hun aantal is sinds 1945 in veelvoud toegenomen. De berg papier - bewaard in kelders en krochten - is onevenredig meegegroeid. Tel hierbij de miljoenen mails op sinds de jaren 90, dan wordt duidelijk dat een nieuwe minister onmogelijk de politieke verantwoordelijkheid van haar voorgangers kan dragen.

Uitzondering

Opvallend is dat de buitenwereld nooit te horen krijgt wat er met de voor het dossier verantwoordelijke ambtenaar gebeurt. Van generaal Middendorp weten we dat hij zijn functie voortijdig neerlegde. Hij is een uitzondering.

Wat moet er gebeuren om aan deze onbevredigende en onhoudbare toestand een eind te maken?

- Het maken van een regeling die de verantwoordelijke ambtenaren straft voor - al of niet bewuste - nalatigheid.

- De eis van de formateur dat de voorgestelde kandidaat van onbesproken huize is en voldoende ambtsbekwaam.

- De aangezochte bewindspersoon moet zich wel drie keer bedenken voordat zij/hij de functie aanvaardt.

- Een kandidaat-bewindspersoon moet vooraf ruim de tijd krijgen om de benodigde informatie te vergaren. Daarbij moet zij/hij duidelijk vragen welke 'lijken er in de kast liggen'.