Misschien belandden ze wel nooit bij de juiste persoon

Die kende ik alleen van gezicht, tenminste als ze in hun tuin liepen, want op straat zou ik ze niet herkennen. Nog voordat ik de trap op liep stond de buurvrouw voor de deur. Ze had de post juist bij mij binnengegooid, omdat zij de namen op de brieven ook niet kende. Vreemd, zei ik, want het is jullie adres. Ja vreemd, zei ze.