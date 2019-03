Misschien kun je inderdaad toch maar beter wachten, in plaats van je opwinden

ColumnWachten tot de wereld verandert, zo kun je titel van een liedje van John Mayer best vertalen. Het liedje zit al even in mijn hoofd. Niet gek; ik oefen al drie weken bijna elke dag op mijn drumstel om het ritme ervan onder de knie te krijgen.