Na die nacht sliep Kokkie nooit meer in een camper

ColumnHet is 1981. We zijn met een enorme groep volwassenen en kinderen neergestreken in de bossen van Bergeijk voor onze jaarlijkse kampeervakantie. We hebben een soort tentendorpje gemaakt, compleet met een vuurplaats in het midden voor het kampvuur.