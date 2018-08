Na vele jaren van isolement kansen voor Oliemolen in Helmond

OpinieDe Helmondse politiek buigt zich dinsdagavond over het wijkontwikkelingsplan voor de Annawijk. Het oprukken van nieuwbouwwijk Suytkade biedt kansen. Dat schrijft Helmonder Theo van Dulmen in dit ingezonden stuk.

Met verwondering heb ik het artikel 'Grote renovatie moet de Annawijk resetten' van redacteur Rob de Bruyn gelezen. Hij is in staat om met weinig woorden en conclusies de Oliemolen (Annawijk) negatief te beschrijven. Zo suggereert zijn opmerking dat de oorspronkelijke bewoners van de wijk tegen een asielzoekerscentrum waren, dat asielzoekers wel welkom waren in andere Helmondse wijken. Naar mijn inzicht is dit niet juist.

Hij doet met zijn artikel de bewoners tekort. Jarenlang is de Oliemolen geïsoleerd geweest door het spoor. Er waren toen verschillende verenigingen, zoals Klein Arsenal, De Vonk, en de Olietrappers. De laatste twee verenigingen bestaan nog. Klein Arsenal is weggesaneerd door de gemeente Helmond. Bijzonder krachtig is de wekelijkse ouderopvang in het Patronaat. Hiermee wordt op vrijwillige basis eenzaamheid in de wijk aangepakt door mensen met het hart op de juiste plaats.

Gezondheidstoestand

Inderdaad, er staan in de Annawijk goedkope woningen waardoor er verhoudingsgewijs meer mensen met minder financiële draagkracht wonen. Als je bedenkt dat ongezond eten goedkoper is dan gezond eten, weet ook iedereen dat de gezondheidstoestand in deze wijk waarschijnlijk slechter zal zijn dan gemiddeld in Helmond.

Bovendien hebben de oorspronkelijk bewoners in de jaren zestig en zeventig door de omliggende industrie in een ongezonde omgeving gewoond. Onderzoek op postcode naar vormen van kanker zou meer feitelijke data over ziekte en gezondheid in de wijk kunnen opleveren.

De Annawijk heeft nu het geluk dat de woningmarkt aantrekt, waardoor de nieuwe wijk Suytkade oprukt naar het centrum en aan de rand van de Oliemolen komt. Een mooie gelegenheid om deze twee wijken te binden. Ook een uitdaging.