Nachtleven in Eindhoven moet bruisender

ColumnWat een drukte woensdag bij het debat over het nachtleven in Eindhoven. Of eigenlijk over het gebrek daaraan. De politiek zat er klaar voor. Was het overal mee eens. Natuurlijk, wie zou er nu een verkeerd woord zeggen, zo net voor de verkiezingen. En sommigen beloofden wel heel veel goeds en klapten voor het publiek om te laten zien dat zij ook vinden dat Eindhoven in de nacht weinig voorstelt. Maar altijd nog beter dan gewoon wegblijven, zoals de SP, de partij wiens wethouder de actieve stad als portefeuille heeft. Jammer, een gemiste kans.