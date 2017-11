Nederland laat kansen liggen met Big Science

Sijbrand de Jong, voorzitter van de CERN Raad, raakt in het interview met het ED (16 november) een gevoelige snaar. Het klopt dat in veel andere landen bedrijven beter in staat zijn om samen te werken met CERN. Dat komt vooral omdat de overheden in die landen beter hun best doen om bedrijven te ondersteunen in de beoefening van Big Science.