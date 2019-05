Nederland liet zich ineens van zijn montere kant zien

ColumnOp mijn gemakje fietste ik gisterochtend naar de krant. Mezelf maar weer eens gelukkig prijzend dat ik zo dicht bij mijn werk woon. Dat ik geen jaren van mijn leven hoef te verdoen in een dagelijkse forenzenfile of op een verwaaid perron wachtend op een overvolle trein die te laat komt. Of helemaal niet komt. Zoals gisteren vanwege de staking in het openbaar vervoer.