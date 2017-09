Nederland moet mee met de sterke Frans-Duitse as

OPINIESjef Smeets woont in Geldrop en is de auteur van dit opinie artikel.

Emmanuel Macron en Angela Merkel hebben een grotendeels redelijke uitgangsvisie voor de strategie van de Europese Unie. De Europese instituten werken op onderdelen verre van perfect. Dat klopt. Tegelijkertijd is het een kwestie van levensbelang voor alle ingezetenen dat de nog vrije landen op dit continent zo spoedig mogelijk 'dichter tegen elkaar kruipen' en samen een eendrachtige, dus effectievere en efficiëntere Europese besluitvorming op vele terreinen bewerkstelligen. Dat vraagt van de nationale regeringen en parlementen een bredere kijk dan de enge, tot heden vooral naar binnen gerichte opstelling die een aantal landen, waaronder Nederland, te zien geven.

Angela Merkel en Emmanuel Macron hebben een grotendeels redelijke uitgangsvisie voor de in Brussel en in de nationale parlementen te voeren strategiebesprekingen. Voor Frankrijk en Duitsland, maar niet minder voor alle andere échte westerse democratieën geldt dat vergaande integratie nodig is om op de eerste plaats het West-Europese gebied oorlogsvrij te kunnen houden, de serieuze klimaatproblemen te tackelen, inlichtingendiensten gezamenlijk te kunnen inzetten, krachtig Europees asielbeleid te kunnen voeren en effectieve grenspolitie aan de buitengrenzen op te stellen. Dit zijn nog maar enkele van de onmogelijk per land te bestrijden wezenlijke bedreigingen.

Mark Rutte

Als de Frans-Duitse voorstellen door Mark Rutte samen met zijn niet-democratisch ingestelde Oost-Europese 'vrienden' op basis van hun foute vooringenomenheden naar de prullenbak worden verwezen, wordt Europa definitief een prooi voor kortzichtig populistisch nationalisme dat zich ook in ons land uiterst links en uiterst rechts steeds brutaler manifesteert. Door nu met de sterke Frans-Duitse as mee te werken is heel veel bestendigheid voor de waarden en normen van het continent, en dus ook voor Nederland, overeind te houden.

Afzijdig blijven en ondoordacht doorgaan met het weigeren om nationale posities op te geven is politiek van de kwalijkste soort. Er komt sowieso een Europa van meerdere snelheden. Wil de Nederlandse regering, net als een halve eeuw geleden, mede-initiatiefnemer zijn bij de 'herstichting' van de EU, zoals de Franse president Macron de noodzakelijke exercitie noemt, of blijft dit land verzuurd en eigenwijs aan de kant staan?

Eigengereidheid

De meeste Britten realiseren zich nu al hoe dom het was om zich los te willen maken. Coen Teulings, econoom en hoogleraar in Cambridge en Amsterdam maakte in de NRC korte metten met de Britse kortzichtige eigengereidheid: 'De Britse economie heeft slechts één periode de wind mee gehad, namelijk in de veertig jaar dat ze lid waren van de EU en Londen verder kon groeien als financieel centrum'.