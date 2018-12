Net toen de tijd oplichtte, sprak een mevrouw me aan

Ik moest eerst even wachten, want dan pas verscheen de tijd op het schermpje. En een kwartier terugrekenen, omdat hij zoveel voorliep. Dat was een proces van jaren geweest, dat kwartiertje. Net toen de tijd uit de zwarte achtergrond oplichtte, sprak een mevrouw me aan. Of ik wist waar de H&M lag? Nou, voor de H&M had ik ook niet geleerd, maar dat zei ik maar niet. Toevallig wist ik waar de winkel was, omdat ik er met mijn dochter een keer geweest was. Kledingwinkels drongen niet in mijn systeem door. Ik zag ze niet eens in een winkelstraat, zelfs niet als die straat vergeven was van kledingzaken. Ik wees de kant op waar de H&M lag, al was die van de plek waar wij stonden niet te zien.