Niet. Denken. Aan. De jeuk

ColumnNiet denken aan de jeuk. Niet. Denken. Aan. De jeuk. Oké vooruit dan, denken mag. Als je maar niet krabt. Niet! Krabben! Het is midden in de nacht en ik probeer met de zelfbeheersing van een Japanse zenmeester tot een meditatieve staat van zijn te komen waarin jeuk niet bestaat. Maar ik faal jammerlijk en zoek na een half uur krabben mijn heil onder de douche, tegen beter weten in hopend dat de koude straal de ellende van me afspoelt.