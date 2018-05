Nieuwe initiatieven nodig op krappe arbeidsmarkt

OpinieOp 7 juni is het 25ste Vacaturecafé van MKB Eindhoven . Aanleiding voor een kritische blik op de arbeidsmarkt door Jan van den Hoff. Hij is ondernemer in de installatiebranche en voorzitter van MKB Eindhoven en van het Regionaal Beleidsplatform Installatietechniek.

Op dit moment is het voor veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf uiterst moeilijk om aan voldoende geschikt personeel te komen. En alle onderzoeken en trendmonitoren wijzen uit: dat wordt de komende jaren alleen nog maar moeilijker. De arbeidsmarkt is - zeker in een aantal segmenten en beroepsgroepen - behoorlijk gespannen te noemen.

Tegen die achtergrond organiseert MKB Eindhoven alweer voor de 25e keer een Vacaturecafé, waar vragers en aanbieders op de arbeidsmarkt persoonlijk met elkaar kunnen kennismaken. In zes jaar is het Vacaturecafé uitgegroeid tot een evenement met regionale betekenis.

Beter toegerust

We blikken positief terug: op elke aflevering volgen enkele tientallen directe of indirecte matches. Dankzij de medewerking van veel partners en vrijwilligers kunnen werkzoekenden bovendien deelnemen aan praktische workshops die hen ondersteunen in hun zoektocht en in hun presentatie. Die workshops worden druk bezocht en goed gewaardeerd. Zo zijn veel werkzoekenden geholpen om zelfverzekerder en beter toegerust in gesprek te gaan met toekomstige werkgevers.

Het Vacaturecafé is onderdeel van het arbeidsmarktprogramma MKB Werkt! met onder meer een vacatureservice op mkbwerkt.nl. Het programma helpt zo'n 500 mensen per jaar naar werk. In het verlengde hiervan ontstaan soms kansrijke arbeidsmarktprojecten die we met partners organiseren.

Het beeld van de arbeidsmarkt is in die zes jaar volledig veranderd. De eerste jaren was het vooral een kunst om voldoende vacature-aanbieders op de vloer te krijgen. Een enkele keer stonden de werkzoekenden letterlijk in de rij. Het laatste anderhalf jaar neemt het aantal vacatures sterk toe. Per keer komen er tussen de 300 en 400 werkzoekenden.

Het aantal werklozen mag dan inmiddels flink gedaald zijn - landelijk tot bijna 350.000 mensen, iets minder dan 4 procent van de beroepsbevolking -, maar dat is niet het hele verhaal.

Er zijn nog steeds veel mensen die in deeltijd werken en een baan met meer uren zoeken; naar schatting een miljoen mensen. Daarnaast zijn er mensen die wel willen werken, maar (nog) niet direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Struikelblok

Hoe komt het dan dat die beschikbare banen niet veel sneller en gemakkelijker worden ingevuld? En dat veel werkgevers het tekort aan geschikt personeel als het grootste struikelblok noemen als het gaat om realiseren van groeiambities? Dit heeft te maken met de mismatch die er al jaren is. De gekwalificeerde vaklieden die we zoeken zijn er veelal niet meer en worden nog slechts mondjesmaat opgeleid, ondanks alle inspanningen en goede bedoelingen. Het Vacaturecafé is een deel van het antwoord. Het heeft geleid tot banen voor mensen die niet direct op hun cv zouden zijn geselecteerd, maar die tijdens de persoonlijke ontmoeting wél indruk hebben gemaakt. Ook in dit digitale tijdperk is persoonlijk contact een element dat gekoesterd moet worden.

De toenemende schaarste moet er tevens toe leiden dat meer werk gemaakt wordt van inschakeling van mensen die om allerlei redenen al langere tijd langs de kant staan. Ook zij-instroom in bijvoorbeeld techniek en de zorg moet worden bevorderd via gerichte en kortdurende scholing en met beperking van risico's voor werkgevers én werknemers. Hier is nauwe samenwerking vereist tussen werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid.

Van de overheid vraagt dit bijvoorbeeld de bereidheid om werkgevers direct in contact te brengen met mensen uit de 'kaartenbakken' van de sociale dienst. Werkgevers moeten bereid zijn om anders naar hun functies te kijken en bijvoorbeeld technische processen 'op te knippen' in deelhandelingen, zodat eenvoudige werkzaamheden beschikbaar komen voor mensen die geen monteursopleiding kunnen voltooien. Het onderwijs moet op de situatie inspelen met snelle en niet al te kostbare scholing-op-maat.

Samenwerking