Niks mooier dan je eigen coach zijn

Coach zijn is een gat in de markt, omdat je er niets voor hoeft te kunnen, hoogstens je uurtarief berekenen, wat meestal naar boven wordt afgerond. Het wemelt tegenwoordig in de coachwereld ook van de ervaringsdeskundigen, die daarmee de indruk proberen te wekken dat ze werkelijk iets van het probleem af weten omdat ze het zelf meegemaakt hebben. Dinsdag hadden we in onze krant een verhaal over de wildgroei aan stresscoaches, die in aantal de laatste jaren explosief gegroeid zijn. Natuurlijk, stress en burnout zijn moderne verschijnselen waarover steeds meer te doen is.