De truck haalt de dertig niet en het einde van de invoegstrook komt al in zicht. Als we uiteindelijk naar links gaan, zitten we op zestig. Achter ons nadert een andere vrachtwagen op volle snelheid. Die heeft zitten pitten, want remmen doet-ie niet. Ik vloek. Naar de linkerbaan kan ik niet, daar is het afgeladen vol. Nog even en we worden gesandwiched door blik. Ik doe een schietgebedje en de vrachtwagen achter ons wijkt uit naar links. Ik zucht. Het scheelde een haarlengte of we waren onderwerp geworden van de stukken die ik zelf wel eens intik. Met daaronder dan de droge conclusie: hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is onbekend.