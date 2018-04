Nu zigzagde de hommel door de rook van mijn sigaret

ColumnDe grote dikke hommel leek aan de drugs, zo wild en ongecoördineerd verkende hij het grasveld onder mijn voeten aan het achterkant van het gebouw. Ik werd er zelf een beetje duizelig van, terwijl ik juist gekomen was om rustig uit te blazen en even afstand te nemen van waar ik mee bezig was.