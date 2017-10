BESTE LEZERIn de rubriek 'Beste lezer' gaan leidinggevende redacteuren in op ontwikkelingen bij het ED of in de journalistiek in het algemeen. Reacties: j.graat@ed.nl

Ach, Nuenen. Mooi dorp, rijk sociaal leven, prachtig centrum, fraaie ommelanden en Vincent! Maar Nuenen is óók synoniem voor hommeles in het openbaar bestuur. Al jaren. Het nieuwste dieptepunt, deze week in het ED: ambtenaren voelden zich onveilig door de handelwijze van twee raadsleden. De burgemeester vond hun gedrag 'verwerpelijk' en een integriteitsonderzoek naar de kwestie maakte de onderlinge verhoudingen in de raad nog verziekter.

De onthulling past in een eindeloze reeks incidenten. Heimelijk rollebollen in het college. Bestuurlijk geblunder in een nep-grondfraudezaak die grote schade berokkende, maar waar niemand ooit verantwoording over aflegde. Onderling geruzie, fracties die uit elkaar spatten vanwege persoonlijke intriges... En toen onlangs de burgemeester herkozen moest worden, bleken 7 van de 19 raadsleden afwezig. De pijnlijke uitslag van de geheime stemming lag wel pardoes op straat: 8-4. Het ED doet er steeds verslag van, door feiten weer te geven en deze parodie op goede democratie scherp te analyseren. Maar de politiek in Nuenen is de kritische pottenkijkerij van de vrije pers beu. Onlangs betichtte een groep raadsleden op deze opiniepagina's het ED van 'stemmingmakerij'. Het werd nog erger. Vorige week stelden CDA, SP en het zo liberale D66 een bijzondere een motie op. Daar stond in dat 'de beeldvorming over de gemeente Nuenen en het gemeentebestuur in de lokale en regionale media regelmatig eenzijdig is'. Daardoor krijgt de Nuenense bevolking een héél verkeerd beeld! Dus werden B en W opgeroepen 'genoemde beeldvorming structureel aan te sturen middels objectieve berichtgeving in voor hen beschikbare media'.

Ik moest even denken aan die nieuwslezeres in Noord-Korea. Een mens zou er hard om lachen als het niet zo treurig was. De hand gaat niet in eigen boezem. Nee, de boodschapper heeft het gedaan. CDA, SP en D66 willen dat de gemeente zich voortaan richt op de eigen kanalen, om het volk over alle weldaden te vertellen. Propaganda heet zoiets. Feitelijk sprak uit de motie vooral ergernis over het feit dat het volk wordt geïnformeerd over de taferelen in de lokale politiek.