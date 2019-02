Of dat nou bot was, dat wittige harde stukje

De kinderen bekeken de inhoud van de zak aandachtig. Ze houden vooral van worst en schnitzel. Op dier gelijkend vlees hadden ze zodoende nog nooit op hun bord gezien. De peuter haalde er nuffig zijn neus voor op en hield het bij zijn niet tot wat voor ‘n dier dan ook te herleiden vissticks. De kleuter daarentegen begint steeds beter in de gaten te krijgen wat lekker is en wilde het wel proberen. Zij het aarzelend. Of dat nou een bot was, dat wittige harde stukje waar zijn vork op stuitte? Dat viel niet te ontkennen. Maar hoe was die kip dan doodgegaan? Die hadden we even niet aan zien komen. ‘Een spuitje’, antwoordde vriendlief vlug, het echte antwoord ontwijkend om enge dromen en de daarmee gepaard gaande nachtelijke ellende te voorkomen.