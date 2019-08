Om nou van al die Pennymeisjes dierenbeulen te maken?

ColumnVermoedelijk ligt het nog ergens in een doos op zolder; een plukje haar van mijn eerste pony Hendrik. Het was een schimmeltje met een tikkeltje chagrijnige inborst, door ons liefkozend gekarakteriseerd als 'lekker eigenwijs'. Ons complete gezin was gek op 'm en toen hij zo ziek werd dat we hem een spuitje moesten laten geven, was het alsof er een gezinslid was doodgegaan.