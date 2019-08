Omkijken in het leven was minstens zo belangrijk als vooruitkijken

Ik stopte achter de vrouw. Ze riep haar man nog na, maar die hoorde haar niet. Zonder om te kijken fietste hij in rap tempo verder. Het deed me denken aan een anekdote die ik in mijn jeugd in Nederweert hoorde. Een dorpsgenoot fietste met zijn verloofde naar Roermond, een tocht van zo'n twintig kilometer. Ook hij reed voor zijn verloofde uit, blijkbaar zonder om te kijken. Pas vlakbij Roermond ontdekte hij dat zijn verloofde niet meer in zijn wiel zat. Ze had hem uit het oog verloren, nam een andere afslag en verbrak de verloving. Ze vond later een fietser, die zoveel mogelijk naast haar bleef fietsen.