Omleiding N279 Dierdonk en ook andere wijken schieten er niets mee op

Onlangs las ik in het ED weer een groot artikel over de omleiding van de N279 rond Dierdonk. Hiervoor moet het prachtige kleine natuurgebied Bakelse Beemden wijken. Doel is, volgens het artikel, de vermindering van de geluidsoverlast voor Dierdonk en de wijken aan de overkant van het kanaal. Een nobel streven, maar meer dan een streven is het niet.

Het resultaat is straks een vrijwel complete inkapseling van Dierdonk door de N279. Want het oude traject blijft ook in gebruik en naar verwachting - waarop is die trouwens gebaseerd? - zal de helft van het verkeer voor de omleiding kiezen. Dat betekent dat de andere helft het oude traject zal volgen. Het verkeer zal dus afnemen, maar de geluidsoverlast vermindert daardoor niet met de helft. Het blijft een continue stroom van optrekkende, afremmende, gas gevende auto's en vrachtwagens. Een blijvende constante bron van geluidsstress voor de aanwonenden van het oude traject.

En wat krijgen we ervoor terug? Een nieuwe weg die geluidsoverlast gaat geven voor de inwoners aan de andere kant van Dierdonk. Geluidsoverlast voor Bakel waar de weg vlakbij komt te lopen. Het verdwijnen van de Bakelse Beemden, een prachtig stukje natuur dat door inwoners van Dierdonk en Rijpelberg veel gebruikt wordt om even de drukte achter zich te laten en te genieten van buitenlucht en stilte. Het verdwijnen van een mooi stukje landelijk gebied tussen Helmond en Bakel.

Wat ik verder in de hele besluitvorming mis is de aandacht voor twee andere wijken van Helmond die veel geluidsoverlast ondervinden van de N279. Brouwhuis, waar de weg pal langs loopt. En Rijpelberg, dat zelfs door de weg in tweeën wordt gesneden.

Sluiproute

Ook de steeds drukker wordende Deurneseweg zorgt de laatste jaren voor meer verkeersgeluid. En de Rijpelbaan is in toenemende mate een sluiproute aan het worden voor vrachtverkeer. Wat wellicht nog versterkt gaat worden door de omleiding. Rijpelberg en Brouwhuis zijn zo ingekapseld geraakt tussen drukke verkeerswegen. Met als extraatje het spoor tussen beide wijken waar steeds meer goederenverkeer overheen raast.

Ik woon aan de bosrand. Waar vroeger stilte heerste is nu continu verkeersgeluid hoorbaar van met name de N279. Ook als je door het Bakels Bos wandelt hoor je constant het geraas van het verkeer. Toch is in de hele besluitvorming rond de N279 hier nauwelijks aandacht voor geweest. Deze omleiding gaat niets positiefs opleveren voor de wijken rond de N279.

Wat nu als het geld voor dit onzinnige project eens anders wordt ingezet? Op een manier die ervoor zorgt dat de inwoners van alle aan de N279 grenzende wijken minder geluidsoverlast krijgen. Op een manier ook die de spaarzame natuur ontziet. En die zelfs een bijdrage levert aan het energie- en CO2-probleem. Steek het geld in een geluidswal langs het hele traject van Brouwhuis tot voorbij Dierdonk of wellicht nog verder. Een geluidswal met zonnecellen zoals langs de A50. En waar zonnecellen niet rendabel zijn kan een groene geluidswal geplaatst worden die voor CO2-opname zorgt. Vervang de rotonde naar Bakel en de kruispunten bij Dierdonk door ongelijkvloerse varianten en voila... alle inwoners profiteren van de investering in de N279. Maak de Rijpelbaan meteen verboden gebied voor vrachtwagens en we hebben met zijn allen weer een stuk leefbaarheid terug.