Omvallende winkels

ColumnDe familie Blokker heeft een te koop-bord bij hun Blokkers gezet. Het was de dag die je wist dat zou komen. Van alle winkels was Blokker het meest van het padje geraakt de laatste jaren. Elke keer dat je er binnenliep zag het er weer anders uit. Laatst dacht ik dat ze midden in een verbouwingsuitverkoop zaten, maar dat bleek de zoveelste nieuwe formule.