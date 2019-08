Onenigheid tussen de vrouw en een klant

columnIn een straat vlakbij mijn appartement had je een oud bedrijventerrein, waar een man op de zaterdagmiddag in een loods elpees, cd’s en boeken verkocht, plus nog wat uiteenlopende prullaria. Ik ging er om de paar weken langs, om te kijken of hij nog strips ingekocht had. Hij verkocht die voor een euro per stuk, de prijs ook van zijn boeken. Ik had er pas geleden nog een bijbel gevonden met formidabele houtgravures van de geniale Franse kunstenaar Gustave Doré. Zoveel pracht voor een euro, dat kwam maar hoogst zelden voor.