Ontbinding van kunstwerk Jeff Koons komt verbinding ten goede

ColumnEn boem, daar spatte de blauwe kerstbal in de Nieuwe Kerk in Amsterdam uit elkaar. De bal was van kunstenaar Jeff Koons, die hem gekoppeld had aan een kopie van een Italiaans altaarstuk uit de renaissance van Perugino, dat Madonna met kind en vier heiligen voorstelt. Een kopie dus waar een blauwe bal aan gehangen is.