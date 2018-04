Onze jonge varkenshoeder uit Heeze komt er wel

ColumnEen paar jaar geleden werd ik, zijnde beheerder van Brabants Landschap, benaderd door een jonge boer uit Heeze om zijn bonte Bentheimers, een oud varkensras met sierlijke vlekken en wapperende flaporen, in een weiland of akker van Brabants landschap te doen. Uiteindelijk zijn ze in de Heezer Herbertusbossen beland in een vergrast bosperceel.