Onzichtbaar zijn komt rellerigheid niet ten goede

ColumnEn dan kregen ze toch nog hun zin, de provocateurs van de anti-moslimclub Pegida. Ze ontlokten zondag de nodige rellen in de omgeving van de Al Fourqaan-moskee in Eindhoven, waar ze opgewacht werden door enkele honderden moslimjongeren, die zich ook tegen de politie keerden. We hebben ons punt gemaakt, zei Pegida-voorman Edwin Wagensveld. Ik vroeg me af welk punt Pegida gemaakt had, maar hij zou wel bedoelen dat Pegida aantoonde dat moslims gewelddadig en intolerant zijn.